Dejan Stanković umesto Vladana Milojevića

Zvanična promocija novog trenera biće održana u ponedeljak

Dejan Stanković će biti novi trener Crvene zvezde, prenosi „Informer” Današnja pobeda aktuelnog šampiona nad Mladosti iz Lučana označila je kraj drugog mandata Vladana Milojevića na "Marakani", a povratnik na klupu crveno-belih biće zvanično promovisan već u ponedeljak! Dejan Stanković će sa klubom potpisati saradnju na dve i po godine. Istina, nije legendarni srpski reprezentativac bio prva opcija uprave, želeli su crveno-beli Alberta Rijeru, ali nakon što nisu