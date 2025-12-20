Biometeorološka prognoza za vikend – 20. i 21. decembar

Biometeorološka prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda za vikend – 20. i 21. decembar: Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 20.12.2025. – SUBOTA Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na hronične bolesnike i meteoropate.

Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalјe savetuje izvestan oprez. Nervoza, pospanost i glavobolјa su moguće kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija. Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 21.12.2025. – NEDELJA Osobama sa srčanim i disajnim tegobama, kao i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očevikanog uticaja biometeorološke situacije. Pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u