Biometeorološka prognoza za vikend – 20. i 21. decembar

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Biometeorološka prognoza za vikend – 20. i 21. decembar

Biometeorološka prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda za vikend – 20. i 21. decembar: Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 20.12.2025. – SUBOTA Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na hronične bolesnike i meteoropate.

Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalјe savetuje izvestan oprez. Nervoza, pospanost i glavobolјa su moguće kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija. Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 21.12.2025. – NEDELJA Osobama sa srčanim i disajnim tegobama, kao i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očevikanog uticaja biometeorološke situacije. Pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Blic pre 2 minuta
Zadržava se sunčano vreme, maksimalno do 10 stepeni

Zadržava se sunčano vreme, maksimalno do 10 stepeni

Glas Zaječara pre 37 minuta
Danas pretežno sunčano, temperatura do 10

Danas pretežno sunčano, temperatura do 10

Serbian News Media pre 22 minuta
U Novom Sadu danas maglovito i hladno

U Novom Sadu danas maglovito i hladno

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Dr Radivoje Jelovac jednoglasno reizabran za predsednika Guslarskog društva „Petar Perunović Perun“ „Petar Perunović Perun“…

Dr Radivoje Jelovac jednoglasno reizabran za predsednika Guslarskog društva „Petar Perunović Perun“ „Petar Perunović Perun“

Volim Zrenjanin pre 7 minuta
Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Blic pre 2 minuta
Sunčani dani pred dolazak zime: Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Sunčani dani pred dolazak zime: Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Euronews pre 1 sat
VREME DANAS: Pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni

VREME DANAS: Pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Zadržava se sunčano vreme, maksimalno do 10 stepeni

Zadržava se sunčano vreme, maksimalno do 10 stepeni

Glas Zaječara pre 37 minuta