Novi detalji nesreće na Durmitoru: Nemački državljanin (34) ispao iz korpe sa visine od 70 metara! Tri osobe satima čekale evakuaciju

Državljanin Nemačke Hetner Sebastijan (34) stradao je danas u teškoj nesreći na skijalištu Savin Kuk na Durmitoru dok je njegova supruga (30) teško povređena.

Kako piše Pobjeda, državljanin Nemačke ispao iz korpe i sa visine od 70 metara pao na tlo, pri čemu je zadobio smrtonosne povrede. Njegova supruga, koja je bila sa njim u korpi, ostala je zaglavljena na žičari, a posle spuštanja transportovana je prvo u bolnicu u Nikšiću, apotom upućena u KCCG. Ona je zadobila teške povrede - prelom butne kosti i povrede glave. Posle nesreće, Tužilaštvo je naložilo da se ski lift ne pušta u pogon dok traje uviđaj, zbog čega su tri