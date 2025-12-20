"Ovakav slučaj još nisam video... Bilo je tragično": Oglasio se Srbin koji je bio zaglavljen na žičari smrti

Na Savinom Kuku, na žičari koja je deo Durmitor Ski centra desila se strašna tragedija kada je jedna osoba stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.

Na istoj žičari, troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama, među kojima i državljanin Srbije. Korpe su ostale zaglavljene na nepristupačnom mestu, ali su spasioci uspeli da ih evakuišu. Srbin Aleksandar Todorović koji je bio zaglavljen oglasio se sada i otkrio detalje ove nemile situacije. "Može se reći da je ovo možda igra sudbine. Godinama se bavim skijanjem rekreativno, ali ovakav slučaj nisam video da je dečko ispao iz korpe i tolikom brzinom preleteo sa