Kako do veće penzije i posle 65. godine? Jedna promena donosi nagradu za duži rad

Analiza je pokazala da Srbija ima dugoročno održiv i stabilan penzioni sistem i da penzioneri u budućnosti mogu da očekuju povećanje realne kupovne moći, rekao je Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta Srbije.

Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta Srbije kaže da je analiza urađena u skladu sa standardima EU, da se iste analize rade u Evropi na svake tri godine i da su ključne za dugoročno planiranje penzijskog sistema. "Analize pokažu neke probleme u dalekoj budućnostii onda vi možete u sadašnjosti sa nekim malim izmenama, ne toliko drastičnim, da otklonite te nedostatke ili nestabilnosti. A sa druge strane ako čekate, kao što smo mi, nažalost, suviše često u nekim