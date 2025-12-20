"Sa 17 godina sam postao glava porodice": Tigar u Jutarnjem Jovane Jeremić progovorio o ocu koji je ubijen u sačekuši

Voditeljka Jovana Jeremić ugostila je u Jutarnjem programu svog novog dečka Miloša Stojanovića Tigra.

Tigar je u Jutarnjem govorio o životu u Americi, tenisu, ali i gubitku oca, Miodraga Stojanovića Gidra, koji je brutalno ubijen u sačekuši u Beogradu. "Gidra je bio sportista. Imao je 100 mečeva u amaterskom boksu. Oborio je Ginisov rekord u trbušnjacima. Bio je čudo od čoveka. Družio se sa Švarcenegerom. Moj otac je snimio pravi akcioni film jugoslovenski. Čuli su u Americi za njega. Čulo se za njega u Holivudu. Došao je kod njega u teretanu. Švarceneger mu je