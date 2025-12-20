Spaseni stranci koji su bili zarobljeni na žičari na Savinom kuku, u nesreći poginuo nemački državljanin

N1 Info pre 1 sat  |  Vijesti
Spaseni stranci koji su bili zarobljeni na žičari na Savinom kuku, u nesreći poginuo nemački državljanin

Troje stranaca koje je bilo zarobljeno u korpama žičare na Savinom kuku u strmom delu skijališta na Durmitoru spašeno je nešto posle 17 časova.

U nesreći koja se dogodila danas na žičari došlo do ispadanja stranih turista iz korpe ski lifta. Pogiono je nemački državljanin, a teško povređena njegova žena. Troje stranaca koji su sate proveli u korpama strmog dela skijališta na Durmitoru spašeno je nakon žičara puštena u rad. Oni su ostali zarobljeni na nepristupačnom terenu jer je žičara bila isključena nakon kvara i tragedije u kojoj je poginuo nemački državljanin, a njegova supruga povređena. Na mestu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U nesreći u Crnoj Gori poginuo nemački državljanin, spaseni ostali strani državljani koji su bili zarobljeni na žičari

U nesreći u Crnoj Gori poginuo nemački državljanin, spaseni ostali strani državljani koji su bili zarobljeni na žičari

Danas pre 47 minuta
Stravičan sudar u našem komšiluku: Trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u…

Stravičan sudar u našem komšiluku: Trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u svesnom stanju

Kurir pre 18 minuta
Nakon nesreće na Durmitoru, troje turista evakuisano sa žičare, među njima i državljanin Srbije

Nakon nesreće na Durmitoru, troje turista evakuisano sa žičare, među njima i državljanin Srbije

Euronews pre 48 minuta
Tragedija na Durmitoru: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga

Tragedija na Durmitoru: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga

Kurir pre 18 minuta
Akcija spasavanja: Bili su satima zarobljeni na žičari (video)

Akcija spasavanja: Bili su satima zarobljeni na žičari (video)

Alo pre 3 minuta
Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

RTS pre 1 sat
Nesreća na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna teško povređena, a troje satima bilo zaglavljeno na žičari

Nesreća na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna teško povređena, a troje satima bilo zaglavljeno na žičari

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

U nesreći u Crnoj Gori poginuo nemački državljanin, spaseni ostali strani državljani koji su bili zarobljeni na žičari

U nesreći u Crnoj Gori poginuo nemački državljanin, spaseni ostali strani državljani koji su bili zarobljeni na žičari

Danas pre 47 minuta
Stravičan sudar u našem komšiluku: Trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u…

Stravičan sudar u našem komšiluku: Trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u svesnom stanju

Kurir pre 18 minuta
Nakon nesreće na Durmitoru, troje turista evakuisano sa žičare, među njima i državljanin Srbije

Nakon nesreće na Durmitoru, troje turista evakuisano sa žičare, među njima i državljanin Srbije

Euronews pre 48 minuta
Haos u Albaniji: Demonstranti tražili ostavku Rame, došlo do sukoba sa policijom (video, foto)

Haos u Albaniji: Demonstranti tražili ostavku Rame, došlo do sukoba sa policijom (video, foto)

Kurir pre 13 minuta
Tragedija na Durmitoru: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga

Tragedija na Durmitoru: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga

Kurir pre 18 minuta