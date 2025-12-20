Spaseni stranci koji su bili zarobljeni na žičari na Savinom kuku, u nesreći poginuo nemački državljanin

Troje stranaca koje je bilo zarobljeno u korpama žičare na Savinom kuku u strmom delu skijališta na Durmitoru spašeno je nešto posle 17 časova.

U nesreći koja se dogodila danas na žičari došlo do ispadanja stranih turista iz korpe ski lifta. Pogiono je nemački državljanin, a teško povređena njegova žena. Troje stranaca koji su sate proveli u korpama strmog dela skijališta na Durmitoru spašeno je nakon žičara puštena u rad. Oni su ostali zarobljeni na nepristupačnom terenu jer je žičara bila isključena nakon kvara i tragedije u kojoj je poginuo nemački državljanin, a njegova supruga povređena. Na mestu