Tragedija na Durmitoru: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga

Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Merima Obućina sa predstavnicima policije obavila je uviđaj posle nesreće koja se danas dogodila na Savinom kuku na Durmitoru.

Na drumitoroskom skijalištu danas je stradao turista iz Nemačke a njegova supruga je povređena. Turista iz Nemačke je poginuo tokom vožnje žičarom na Savinom kuku, u nesreći koja se dogodila oko 13 sati. Kako piše Antena M, tokom vožnje je proklizala korpa u kojoj su se nalazili nemački državljani, Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo. Njegova supruga ostala je zaglavljena u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu