Vremenska prognoza za Srbiju: magla u kotlinama, pretežno sunčano na planinama

U subotu se očekuje magla i niska oblačnost u kotlinama i dolinama, dok će na planinama biti pretežno sunčano sa slabim do umerenim vetrom.

Ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka očekuje se magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. RTV Mondo N1 Info

Vetar će biti uglavnom slab i promenljiv, u košavskom području slab do umeren, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno biti jak, južni i jugoistočni. Temperatura će se kretati od -3 do 5 stepeni ujutru, a dnevna od 5 do 10 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije. RTS Telegraf Dnevnik

Magla i niska oblačnost su posledica mešanja toplih i hladnih vazdušnih masa i mirnog vremena bez vetra, što će doprineti zadržavanju magle tokom većeg dela dana u kotlinama i dolinama. Euronews Glas juga