VREME DANAS: Pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, naročito na visokim planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na zapadu Vojvodine, na zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka sutra ujutru će biti magle i niske oblačnosti. Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do pet, najviša od pet do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko dva. U Beogradu pre podne u nižim delovima magla i niska oblačnost, posle