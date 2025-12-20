Zagađenje vazduha u Srbiji: kritične vrednosti u Zaječaru, Čačku i Negotinu

Naslovi.ai pre 15 minuta

Izuzetno i veoma zagađen vazduh registrovan je u više gradova Srbije, uz preporuke za izbegavanje boravka na otvorenom.

Agencija za zaštitu životne sredine izvestila je o izuzetno zagađenom vazduhu u Zaječaru, Čačku i Negotinu, dok je veoma zagađen u beogradskim opštinama, Šapcu, Paraćinu, Užicu, Nišu, Novom Pazaru i Pančevu. Situacija u Negotinu ocenjena je kao najkritičnija. RTS Sputnik Vesti online

Preporuke Agencije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda uključuju izbegavanje fizičkih aktivnosti na otvorenom i obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Jug press Glas Zaječara Zoom UE