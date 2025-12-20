U većini gradova Srbije vazduh je zagađen, preporuka - što kraći boravak na otvorenom

Glas Zaječara pre 31 minuta  |  Izvor: N1
U većini gradova Srbije vazduh je zagađen, preporuka - što kraći boravak na otvorenom

Vazduh je "veoma zagađen" i "izuzetno zagađen" u većini gradova u Srbiji a Agencija za zaštitu životne sredine i Gradski zavod za javno zdravlje Beograda su večeras preporučili što kraći boravak na otvorenom.

Merenja pokazuju da je veoma zagađen vazduh u većem delu Beograda, pojedinim naseljima u Novom Sadu, Kikindi, Pančevu, kao i u Kragujevcu, Loznici..., objavila je Radio televizija Srbije (RTS). Pored Zaječara kao "izuzetno zagađen" označen je i vazduh u Smederevu, Šapcu, Paraćinu, Kraljevu, Kruševcu... Preporuke Agencije za zaštitu životne sredine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda su da se izbegavaju sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, da se
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu

Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu

RTV pre 52 minuta
Vazduh zagađen u celoj Srbiji

Vazduh zagađen u celoj Srbiji

Jug press pre 31 minuta
Vazduh u Srbiji alarmantno zagađen, Novi Sad među gradovima sa pogoršanim kvalitetom

Vazduh u Srbiji alarmantno zagađen, Novi Sad među gradovima sa pogoršanim kvalitetom

Moj Novi Sad pre 17 minuta
Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

Vesti online pre 1 sat
Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

Sputnik pre 1 sat
Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

Zagađen vazduh širom Srbije – najkritičnije u Negotinu, problemi i u Beogradu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSŠabacSmederevoPančevoZaječarNovi SadKruševacKikindaLoznicaKraljevoKragujevacParaćinzagađenjevazduh

Društvo, najnovije vesti »

"Igram iz sve snage": Intervju sa Zoranom Radmilovićem iz 1979. u digitalnoj arhivi NIN-a

"Igram iz sve snage": Intervju sa Zoranom Radmilovićem iz 1979. u digitalnoj arhivi NIN-a

NIN pre 2 minuta
Sve o velikom protestu u Novom Pazaru u nedelju: Cela Srbija 12 sati na nogama za opstanak Univerziteta

Sve o velikom protestu u Novom Pazaru u nedelju: Cela Srbija 12 sati na nogama za opstanak Univerziteta

Danas pre 2 minuta
Smenjen poznati kardiolog sa mesta direktora zbog podrške studentima: “Neće im ovo tek tako proći, tužba je spremna”

Smenjen poznati kardiolog sa mesta direktora zbog podrške studentima: “Neće im ovo tek tako proći, tužba je spremna”

Nova pre 7 minuta
AMSS: Zbog predstojećih praznika narednih dana očekuju se veće gužve na granicama

AMSS: Zbog predstojećih praznika narednih dana očekuju se veće gužve na granicama

RTK pre 7 minuta
U nedelju tačno u ovo vreme počinje zima: Sutra će dan najkraće trajati

U nedelju tačno u ovo vreme počinje zima: Sutra će dan najkraće trajati

Blic pre 7 minuta