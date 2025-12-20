U većini gradova Srbije vazduh je zagađen, preporuka - što kraći boravak na otvorenom

Vazduh je "veoma zagađen" i "izuzetno zagađen" u većini gradova u Srbiji a Agencija za zaštitu životne sredine i Gradski zavod za javno zdravlje Beograda su večeras preporučili što kraći boravak na otvorenom.

Merenja pokazuju da je veoma zagađen vazduh u većem delu Beograda, pojedinim naseljima u Novom Sadu, Kikindi, Pančevu, kao i u Kragujevcu, Loznici..., objavila je Radio televizija Srbije (RTS). Pored Zaječara kao "izuzetno zagađen" označen je i vazduh u Smederevu, Šapcu, Paraćinu, Kraljevu, Kruševcu... Preporuke Agencije za zaštitu životne sredine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda su da se izbegavaju sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, da se