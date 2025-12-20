VIDEO Sramota Evrolige koja se u Beogradu nikad ne bi desila: Pogledajte prizor koji je šokirao Spanulisa, odmah napustio prostoriju

Nova pre 46 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Sramota Evrolige koja se u Beogradu nikad ne bi desila: Pogledajte prizor koji je šokirao Spanulisa, odmah napustio…

I dok se uveliko govori o tome kako bi NBA Evropa liga uskoro mogla da se pojavi i da preuzme primat postaje jasno da nisu svi gradovi spremni za košarku na ovom nivou.

Doduše, jedna ovakva scena koju je doživeo Vasilis Spanulis, trener Monaka, nikada, ali apsolutno nikada ne bi mogla da se desi u Beogradu. Monako je demolirao Bajern sa 103:77, a u kneževini nije bilo novinara da to isprati. Spanulis je tako postao akter druge najkraće konferencije u istoriji Evrolige, a kraći od njega je bio samo Pedro Martinez i to nedavno ove sezone. Nijedan jedini novinar nije bio tu da isprati šta je Spanulis imao da kaže. Zato je odlučio
