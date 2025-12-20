Ujutru maglovito, tokom dana tmurno

Ujutru maglovito, tokom dana tmurno

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti maglovito i oblačno, a tokom dana tmurno, sa sunčanim intervalima na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće uglavnom slab, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od -2 stepena do četiri, a najviša od tri do osam stepeni. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti maglovito, a tokom dana oblačno i tmurno. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od tri, dok će najviša biti oko šest stepeni. Tokom početka sledeće nedelje u većini zemlje očekuje se oblačno i maglovito vreme,
