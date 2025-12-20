Gaćinović: Da na pravi način završimo godinu

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas da njegova ekipa protiv Radnika u Surdulici, u predstojećoj utakmici 20. kola Super lige Srbije, želi da nastavi seriju kvalitetnih igara i rezultata. “Želimo da na pravi način završimo kalendarsku godinu, što neće biti nimalo lako.

Radnik igra u visokom intenzitetu i ofanzivno. Ekipa koja uzme bod Crvenoj zvezdi u Beogradu, pobedi Vojvodinu i ima kontinuitet sigurno da zaslužuje pažnju”, rekao je Gaćinović na konferenciji za novinare. Utakmica u Surdulici zakazana je za nedelju od 17 časova. Novi Pazar je međusobni duel pre četiri meseca kao domaćin dobio rezultatom 2:0. “Odigrali smo dobru utakmicu, očekujem da tako bude i u Surdulici. Ko pokaže više htenja i bude u fokusu, taj može da se