Zarada sa meča Džejk Pol – Entoni Džošua objašnjava mnogo toga

Sport klub pre 39 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Zarada sa meča Džejk Pol – Entoni Džošua objašnjava mnogo toga

Borilački događaj vikenda svakako je bokserska revija održana u Majamiju u noći petak na subotu po srednjoevropskom vremenu.

Entoni Džošua je, u skladu sa očekivanjima, deklasirao Džejka Pola, nadaleko poznatog jutjubera. Među mnogim ljubiteljima boksa, naročito onim starijim, na društvenim mrežama je prevladavao osećaj žala prema starim bokserskim vremenima. Mnogi su se pitali: “Zašto bi uopšte nekadašnji svetski prvak želeo da se bori sa čovekom Polovog renomea i iskustva?” Odgovor je ovoga puta veoma jednostavan – krajnje unosna zarada. Događaj u “Kaseja centru”, dvorani u kojoj svoje
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

VIDEO Najzgodnija bokserka sveta odbranila titulu: Bilo je krvi svuda po ringu, sudija prekidao meč

VIDEO Najzgodnija bokserka sveta odbranila titulu: Bilo je krvi svuda po ringu, sudija prekidao meč

Nova pre 4 minuta
Spektakl završen brutalnim nokautom – Amerikanac završio u bolnici /video/

Spektakl završen brutalnim nokautom – Amerikanac završio u bolnici /video/

Sputnik pre 34 minuta
Evo koliko novca su zaradili Entoni Džošua i Džejk Pol za 20 minuta borbe, ovo nije humano

Evo koliko novca su zaradili Entoni Džošua i Džejk Pol za 20 minuta borbe, ovo nije humano

Telegraf pre 24 minuta
Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Sport klub pre 1 sat
FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori…

FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori

Nova pre 1 sat
Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!

Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!

Telegraf pre 2 sata
Momenat koji je izlomio vilicu i nokautirao bivšeg jutjubera: Džejk Pol završio u bolnici, evo kako je sve izgledalo!

Momenat koji je izlomio vilicu i nokautirao bivšeg jutjubera: Džejk Pol završio u bolnici, evo kako je sve izgledalo!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

boks

Sport, najnovije vesti »

Junajted pronašao prva zimska pojačanja, problem je, naravno - novac...

Junajted pronašao prva zimska pojačanja, problem je, naravno - novac...

Sportske.net pre 19 minuta
Partizan - Džak za udaranje nema veze sa navijačima...

Partizan - Džak za udaranje nema veze sa navijačima...

Sportske.net pre 9 minuta
Tenzije u svlačionici Partizana - Parker i Ocokoljić "zakuvali" posle meča!

Tenzije u svlačionici Partizana - Parker i Ocokoljić "zakuvali" posle meča!

Sportske.net pre 4 minuta
Ocokoljić posle debakla: Ovo je sramota!

Ocokoljić posle debakla: Ovo je sramota!

Vesti online pre 9 minuta
Vembanjama razmontirao hokse! Čudesni Francuz ispisao istoriju: Na 100 uzastopnih utakmica uspeo je da uradi ovo!

Vembanjama razmontirao hokse! Čudesni Francuz ispisao istoriju: Na 100 uzastopnih utakmica uspeo je da uradi ovo!

Kurir pre 4 minuta