Spektakl završen brutalnim nokautom – Amerikanac završio u bolnici /video/

Entoni Džošua, proslavljeni bokser, opravdao je ulogu favorita i nokautirao je Džejka Pola, bivšeg jutjubera, u šestoj rundi meča koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Nokautom je Džošua protivniku polomio i vilicu posle čega je Pol morao u bolnicu.

Najveći bokserski spektakl ove godine očekivalo se da priprede Entoni Džošua i Džejk Pol, ali se britanski bokser pobrinuo da se ne dogodi iznenađenje i savladao je Amerikanca. Nije se postavljao pitanje pobednika jer je od samog starta bilo jasno da će Džošua, bivši olimpijski i svetski šampion, protivniku dati lekciju, ali istina meč nije bio na toliko zavidnom nivou kakav se očekivao. U prvoj rundi svega pet udaraca razmenili su Pol i Džošua, dok ni u drugoj