Spektakl završen brutalnim nokautom – Amerikanac završio u bolnici /video/

Sputnik pre 2 sata
Spektakl završen brutalnim nokautom – Amerikanac završio u bolnici /video/

Entoni Džošua, proslavljeni bokser, opravdao je ulogu favorita i nokautirao je Džejka Pola, bivšeg jutjubera, u šestoj rundi meča koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Nokautom je Džošua protivniku polomio i vilicu posle čega je Pol morao u bolnicu.

Najveći bokserski spektakl ove godine očekivalo se da priprede Entoni Džošua i Džejk Pol, ali se britanski bokser pobrinuo da se ne dogodi iznenađenje i savladao je Amerikanca. Nije se postavljao pitanje pobednika jer je od samog starta bilo jasno da će Džošua, bivši olimpijski i svetski šampion, protivniku dati lekciju, ali istina meč nije bio na toliko zavidnom nivou kakav se očekivao. U prvoj rundi svega pet udaraca razmenili su Pol i Džošua, dok ni u drugoj
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Džošua nokautirao Pola i slomio mu vilicu! VIDEO

Džošua nokautirao Pola i slomio mu vilicu! VIDEO

B92 pre 36 minuta
VIDEO Najzgodnija bokserka sveta odbranila titulu: Bilo je krvi svuda po ringu, sudija prekidao meč

VIDEO Najzgodnija bokserka sveta odbranila titulu: Bilo je krvi svuda po ringu, sudija prekidao meč

Nova pre 1 sat
Zarada sa meča Džejk Pol – Entoni Džošua objašnjava mnogo toga

Zarada sa meča Džejk Pol – Entoni Džošua objašnjava mnogo toga

Sport klub pre 2 sata
Evo koliko novca su zaradili Entoni Džošua i Džejk Pol za 20 minuta borbe, ovo nije humano

Evo koliko novca su zaradili Entoni Džošua i Džejk Pol za 20 minuta borbe, ovo nije humano

Telegraf pre 1 sat
Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Sport klub pre 3 sata
FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori…

FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori

Nova pre 3 sata
Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!

Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

sportboks

Sport, najnovije vesti »

Miler sa slave doneo sreću Zvezdi: "Imaju sve za F4, ali moj tim bi ih razbio"

Miler sa slave doneo sreću Zvezdi: "Imaju sve za F4, ali moj tim bi ih razbio"

Sportske.net pre 5 minuta
Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

RTV pre 10 minuta
"Brže triči sutkinja nego igrači Partizana" Zgranuti hrvatski komentator najbolje opisao bezobrazluk košarkaša Partizana…

"Brže triči sutkinja nego igrači Partizana" Zgranuti hrvatski komentator najbolje opisao bezobrazluk košarkaša Partizana! Njegov komentar zapalio mreže! (video)

Kurir pre 0 minuta
Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

RTS pre 0 minuta
Evroliga se poklonila Kevinu Panteru: Ludačka partija za prvo MVP priznanje u Barseloni

Evroliga se poklonila Kevinu Panteru: Ludačka partija za prvo MVP priznanje u Barseloni

Mondo pre 10 minuta