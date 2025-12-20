Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!

Telegraf pre 33 minuta
Jezivo! Pogledajte kako izgleda američki jutjuber posle borbe sa Džošuom i nokauta!
Veliki spektakl je završен! Entoni Džošua je u šestoj rundi savladao Džejka Pola i time stavio tačku na bokserski meč godine, koji je samo putem striming platformi pratilo oko 185 miliona ljudi! Početak borbe u Majamiju dao je jasnu sliku o daljem toku meča, jer je Džošua odmah krenuo da "opipava" puls svog protivnika i udarcima davao naslutiti da će se Polu uskoro približiti kraj. Pol je izdržao do šeste runde, ali je nakon serije udaraca bivšeg olimpijskog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Sport klub pre 8 minuta
FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori…

FOTO Džošua nokautom slomio vilicu Džejku Polu na dva mesta, objavljen magnetni snimak: Završio u bolnici, nije mogao da govori

Nova pre 23 minuta
Momenat koji je izlomio vilicu i nokautirao bivšeg jutjubera: Džejk Pol završio u bolnici, evo kako je sve izgledalo!

Momenat koji je izlomio vilicu i nokautirao bivšeg jutjubera: Džejk Pol završio u bolnici, evo kako je sve izgledalo!

Hot sport pre 1 sat
Ovo je bilo izuzetno prijatno gledati: Džošua prebio Džejka Pola na zadovoljstvo celog sveta!

Ovo je bilo izuzetno prijatno gledati: Džošua prebio Džejka Pola na zadovoljstvo celog sveta!

Hot sport pre 1 sat
"Mislim da mi je vilica slomljena" Džošua brutalno nokautirao Pola u bokserskom spektaklu u Majamiju! Meč pratilo više od 300…

"Mislim da mi je vilica slomljena" Džošua brutalno nokautirao Pola u bokserskom spektaklu u Majamiju! Meč pratilo više od 300 miliona ljudi!

Kurir pre 1 sat
Džošua nokautirao Pola u bokserskom spektaklu u Majamiju - meč pratilo više od 300 miliona gledalaca

Džošua nokautirao Pola u bokserskom spektaklu u Majamiju - meč pratilo više od 300 miliona gledalaca

RTS pre 2 sata
Entoni Džošua nokautirao Džejka Pola: Završen najveći bokserski spektakl godine

Entoni Džošua nokautirao Džejka Pola: Završen najveći bokserski spektakl godine

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

entoni dzosua

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Bostona lako pobedili desetkovani Majami

Košarkaši Bostona lako pobedili desetkovani Majami

RTV pre 8 minuta
Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Džejk Pol u bolnici, Entoni Džošua mu nokautom slomio vilicu

Sport klub pre 8 minuta
Gvardiola: Siti mora da bude spreman za novog menadžera

Gvardiola: Siti mora da bude spreman za novog menadžera

Sport klub pre 8 minuta
"Svi znaju kroz šta prolazi u privatnom životu" Moneke javno pružio podršku srpskom košarkašu: Jako je važan za nas!

"Svi znaju kroz šta prolazi u privatnom životu" Moneke javno pružio podršku srpskom košarkašu: Jako je važan za nas!

Kurir pre 8 minuta
Beton i Mešalica - Imamo tačan rezultat na Juventus i Romu!

Beton i Mešalica - Imamo tačan rezultat na Juventus i Romu!

Sportske.net pre 3 minuta