Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicionu saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev otputovao je u SAD na razgovore o rešavanju ukrajinske krize.

Portal "Aksios" je ranije objavio da će se Dmitrijev sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivenom Viktofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa. Sam Tramp je najavio da namerava da otputuje na Floridu. Podsetimo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da je pre nove runde pregovora potrebno da se Moskva upozna sa rezultatima razgovora SAD, Ukrajine i Evrope. Dogovori postignuti uz učešće Evropljana za Rusiju ne slute ni na na šta