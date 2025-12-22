Ubistvo ruskog generala u Moskvi: Sumnja se i na ukrajinske obaveštajce

BBC News pre 4 sati

EPA Automobil u kojem je bio ruski general

Ruski general Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji u Moskvi, saopštili su zvaničnici.

Ruski Istražni komitet saopštio je da je general-potpukovnik preminuo u ponedeljak ujutru pošto je eksplodirala bomba ispod njegovog automobila.

Sarvarov je bio načelnik odeljenja za operativnu obuku oružanih snaga, dodaje se u saopštenju komiteta.

Navedeno je da je jedna od teorija koje se istražuju umešanost ukrajinskih obaveštajnih službi.

Ukrajinske vlasti nisu komentarisale slučaj.

Mirotvorac, nezvanični ukrajinski veb-sajt koji pruža bazu podataka o ljudima opisanim kao ratni zločinci ili izdajnici, ažurirao je unos o Sarvarovu rekavši da je 56-godišnjak „likvidiran“, prenosi Rojters.

Prema pisanju ruskih medija, Sarvarov je ranije učestvovao u borbenim operacijama tokom osetijsko-inguškog sukoba i čečenskih ratova 1990-ih i početkom 2000-ih, a takođe je vodio operacije u Siriji 2015. i 2016.

Vladimir Putin je odmah obavešten o Sarvarovljevoj smrti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Istražitelji su poslati na lice mesta, na jugu ruske prestonice.

Komitet je objavio video snimak na kojem se vidi uništeni automobil i krv na vozačevom sedištu.

Ruski mediji su izvestili da se eksplozija dogodila na parkingu u blizini stambene zgrade.

Od kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, brojni vojni zvaničnici, ali i uticajne ličnosti su bili meta napada u ruskoj prestonici.

General Jaroslav Moskalik je ubijen u kada mu je eksplodirao automobil u Moskvi u aprilu, dok je general Igor Kirilov poginuo u decembru 2024. godine kada je naprava skrivena u skuteru detonirana daljinski.

Ukrajinski izvor je kasnije rekao za BBC da je Kirilova ubila ukrajinska služba bezbednosti, iako to nikada nije zvanično potvrđeno.

Ruski vojni bloger, Maksim Fomin, poginuo je kada je statueta eksplodirala u kafiću u Sankt Peterburgu u aprilu 2023.

A u avgustu 2022, u eksploziji automobila ubijena je Darija Dugina, ćerka ultranacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina.

Ukrajina nikada zvanično ne priznaje niti preuzima odgovornost za napade na pojedince.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.22.2025)