Ubijeni ruski general nalazio se u bazi zloglasnog sajta „Mirotvorac“

Fanil Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Permskoj oblasti u Rusiji

Načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, koji je poginuo u eksploziji u Moskvi, nalazi se u bazi podataka ukrajinskog ekstremističkog veb-sajta „Mirotvorac“, saznaje TASS. Kreatori veb stranice su ga dodali u bazu podataka u maju 2022. godine. Ranije je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko izjavila za TASS da je Sarvarov poginuo u eksploziji na jugu Moskve u ponedeljak ujutru.
