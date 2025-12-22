Eksplozija u Moskvi: Poginuo ruski general Fanil Sarvarov

Načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, preminuo je nakon eksplozije automobila u Moskvi, saopštio je Istražni komitet

Ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji automobila u Moskvi. Automobil je eksplodirao u ulici Jasenjevaja u Moskvi, prenosi portal RBK, pozivajući se na dva izvora iz policije. Kako se navodi, general je bio zarobljen u automobilu, ali je kasnije izvađen i hospitalizovan u teškom stanju. RIA Novosti naknadno je potvrdila da je Sarvarov preminuo. „Usled zadobijenih povreda, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu