Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča IMT Novi Beograd - Partizan u 20. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Fudbaleri Partizana završavaju jesenji deo sezone u Superligi Srbije gostovanjem u Loznici protiv IMT-a sa Novog Beograda u 20. kolu domaćeg prvenstva.

Bez obzira na ishod meča, crno-beli su jesenji šampioni, pošto imaju četiri boda viška u odnosu na Zvezdu. Ovom susretu prethodilo je i dosta bure, pošto se Partizan bunio na cenu karata koju je IMT postavio za ovaj meč, a koja iznosi 3.000 dinara, što je 2.300 više nego za prethodne mečeve. Crno-beli su zbog toga izdali i zvanično saopštenje. U prvom delu sezone, Partizan je u Humskoj rasturio IMT sa Novog Beograda sa 5:1, tako da će crno-beli pokušati dobru formu
Kurir pre 29 minuta
Telegraf pre 44 minuta
Kurir pre 1 sat
Telegraf pre 2 sata
RTS pre 4 minuta
RTS pre 44 minuta
RTS pre 9 minuta
Kurir pre 29 minuta
RTS pre 29 minuta