Lider SNS Vučević: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/ Pink.rs
Lider SNS Vučević: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Televiziji Pink kako smo odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije. - Šira šteta je društvena, politička.

Pokušaj uništavanja ugleda Srbije. Blokaderi su uradili sve da oteraju Trampa i bliske saradnike, udalje nas od aktuelne administracije, da oni odu u Albaniju, da im Rama otvori obalu. Šta smo sada mi dobili kao narod i država, da li je bolji ugled Srbije, šta je sa Republikom Srpskom? Da uspemo da oteramo predsednika najjače države, da uspemo da njihove ključne investicije budu u Albaniji, to je učinjeno. Da se to dešava kada imamo pritisak oko NIS-a. Zabili su
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Blic pre 20 minuta
Jedinica za uterivanje straha

Jedinica za uterivanje straha

Radar pre 3 sata
SNS mora da plati Vukašinu Obradoviću zbog povrede časti i ugleda

SNS mora da plati Vukašinu Obradoviću zbog povrede časti i ugleda

Radio 021 pre 1 dan
Jasna poruka lidera SNS Vučevića: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Jasna poruka lidera SNS Vučevića: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Dnevnik pre 1 dan
N1 Direktno: "Ostavke za 37 dana"

N1 Direktno: "Ostavke za 37 dana"

N1 Info pre 6 sati
"Srbija izgubila, Albanija dobila" - lažni narativ koji vređa inteligenciju, posebno glasača SNS-a

"Srbija izgubila, Albanija dobila" - lažni narativ koji vređa inteligenciju, posebno glasača SNS-a

N1 Info pre 8 sati
Šta su sve političari obećali, a nisu ispunili: „Južna pruga“ bez vozova!?

Šta su sve političari obećali, a nisu ispunili: „Južna pruga“ bez vozova!?

Jug press pre 8 sati

Ključne reči

SNSAlbanijaMiloš Vučević

Najnovije vesti »

Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

RTV pre 40 minuta
Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Blic pre 20 minuta
Haos na letu Tel Aviv - Beč, otkriven "slepi putnik" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma…

Haos na letu Tel Aviv - Beč, otkriven "slepi putnik" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma saznala

Kurir pre 50 minuta
Piter Olajinka pred novim angažmanom? Nekadašnji as Crvene zvezde nedavno je napustio Marakanu...

Piter Olajinka pred novim angažmanom? Nekadašnji as Crvene zvezde nedavno je napustio Marakanu...

Kurir pre 35 minuta
Lider SNS Vučević: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Lider SNS Vučević: Odustajanjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Telegraf pre 25 minuta