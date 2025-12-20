Kvinsi Miler posle 10 godina u Beogradu: Zvezda može na Fajnal for Evrolige, vidim da to želi

Večernje novosti pre 27 minuta
Kvinsi Miler posle 10 godina u Beogradu: Zvezda može na Fajnal for Evrolige, vidim da to želi

CRVENA zvezda je pobedila Virtus u Evroligi sa 90:89 i to sve pred očima bivšeg igrača Kvinsija Milera koji je jedan od ljubimaca navijača.

FOTO: ATA images Amerikanac je u sezoni 2015/16 sjajnim igrama uveseljavao "delije" i prvi put od tog perioda je došao u Beograd i dočekan je velikim ovacijama sa tribina "Beogradske arene". Bio je uzbuđen dok je gledao Zvezdu protiv Virtusa i ne krije da je želeo da utrči na teren i zaigra. - Hteo sam da igram, znojili su mi se dlanovi dok sam gledao. Utakmica je bila odlična. Dobro smo počeli, imali smo oscilacije, promašena slobodna bacanja i neke izgubljene
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Đoan Penjaroja stiže u Partizan! Isplivale nove informacije: Evo kada Španac dolazi u Beograd!

Đoan Penjaroja stiže u Partizan! Isplivale nove informacije: Evo kada Španac dolazi u Beograd!

Kurir pre 7 minuta
Džabari Parker ušao u žestoku raspravu sa Mirkom Ocokoljićem?! Litvanski mediji tvrde: Došlo je do haosa u svlačionici…

Džabari Parker ušao u žestoku raspravu sa Mirkom Ocokoljićem?! Litvanski mediji tvrde: Došlo je do haosa u svlačionici Partizana posle epske bruke u Kaunasu!

Kurir pre 12 minuta
Kada stiže Penjaroja i koliko će zarađivati u Partizanu?

Kada stiže Penjaroja i koliko će zarađivati u Partizanu?

Sportske.net pre 52 minuta
Miler sa slave doneo sreću Zvezdi: "Imaju sve za F4, ali moj tim bi ih razbio"

Miler sa slave doneo sreću Zvezdi: "Imaju sve za F4, ali moj tim bi ih razbio"

Sportske.net pre 1 sat
"Izgledaju kao najgori tim Evrolige" Litvanac osuo žestoku paljbu po igračima Partizana posle epske bruke u Kaunasu: "Daju 10%…

"Izgledaju kao najgori tim Evrolige" Litvanac osuo žestoku paljbu po igračima Partizana posle epske bruke u Kaunasu: "Daju 10% energije, bacaju cigle..."

Kurir pre 47 minuta
"Brže trči sutkinja nego igrači Partizana" Zgranuti hrvatski komentator najbolje opisao bezobrazluk košarkaša Partizana…

"Brže trči sutkinja nego igrači Partizana" Zgranuti hrvatski komentator najbolje opisao bezobrazluk košarkaša Partizana! Njegov komentar zapalio mreže! (video)

Kurir pre 1 sat
Džabari Parker ušao u klinč sa trenerom Partizana: Haos ispred svlačionice, isplivale nove informacije

Džabari Parker ušao u klinč sa trenerom Partizana: Haos ispred svlačionice, isplivale nove informacije

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaDelijeBeogradska ArenaEvroligaKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Došli ste u Beograd da brukate Partizan: Ovakvu sramotu klub ne pamti u 80 godina postojanja

Došli ste u Beograd da brukate Partizan: Ovakvu sramotu klub ne pamti u 80 godina postojanja

Nova pre 42 minuta
UŽIVO: Milojević na Lučance sa dva špica, Katai ni na klupi

UŽIVO: Milojević na Lučance sa dva špica, Katai ni na klupi

Sport klub pre 17 minuta
Rekonstrukcija čeka stadion Partizana?! Goruća tema sednice!

Rekonstrukcija čeka stadion Partizana?! Goruća tema sednice!

Hot sport pre 17 minuta
Horor u Nišu: Fudbaler nakon sudara hitno prebačen u Urgentni centar!

Horor u Nišu: Fudbaler nakon sudara hitno prebačen u Urgentni centar!

Hot sport pre 2 minuta
Premijer liga na Nova.rs: Njukaslu tri minuta dovoljna za gol protiv Čelsija

Premijer liga na Nova.rs: Njukaslu tri minuta dovoljna za gol protiv Čelsija

Nova pre 42 minuta