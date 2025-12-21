"Srušiću vam žiri" Ceca poludela zbog koleginice, pao neviđeni okršaj u "Zvezdama Granda"!

Alo pre 1 sat
"Srušiću vam žiri" Ceca poludela zbog koleginice, pao neviđeni okršaj u "Zvezdama Granda"!

Žestoko zaratile zbog kandidata!

Tokom sinoćnje emisije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" došlo je do otvorenog sukoba mišljenja između Svetlane Cece Ražnatović i Ane Bekute. U prvi mah delovalo je da će oba kandidata, Andrija Novković i Vladan Pavlović, obezbediti direktan prolaz u treći krug takmičenja, ali se ipak desio preokret. U jednom trenutku imali su jednak broj glasova žirija, po pet, ali je Ana Bekuta u poslednjem času donela odluku koja je promenila sve, te je ostavila Andriju bez
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ceca: "Srušiću vam žiri, Bekuta: "Jača sam od tebe!" Izbila svađa u Zvezdama Granda zbog takmičara: Ražnatovićka pobesnela…

Ceca: "Srušiću vam žiri, Bekuta: "Jača sam od tebe!" Izbila svađa u Zvezdama Granda zbog takmičara: Ražnatovićka pobesnela

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezde GrandaCeca RažnatovićCece RažnatovićAna Bekuta

Zabava, najnovije vesti »

Sanja Marinković sinu napravila gala žurku za punoletstvo: Zavirite na Strahinjin 18. rođendan - gosti uživali u šampanjcu, on…

Sanja Marinković sinu napravila gala žurku za punoletstvo: Zavirite na Strahinjin 18. rođendan - gosti uživali u šampanjcu, on pozirao sa roditeljima: "Mama i tata"

Blic pre 9 minuta
"Ono njegovo ludilo je strašno" Komšije u ratu zbog Desingerice, dok se jedni zgražavaju njegovog ponašanja, drugi ga…

"Ono njegovo ludilo je strašno" Komšije u ratu zbog Desingerice, dok se jedni zgražavaju njegovog ponašanja, drugi ga obožavaju: On je naša Ledi Gaga

Kurir pre 29 minuta
Osetili ukus moći, a život ih bacio u ponor: Slava im je trajala 5 minuta, završili na kazanu, u bedi i nemaštini, on bi bio…

Osetili ukus moći, a život ih bacio u ponor: Slava im je trajala 5 minuta, završili na kazanu, u bedi i nemaštini, on bi bio na ulici da nije bilo Šabana

Kurir pre 24 minuta
Šta vam donosi 2026. godina prema numerologiji i vašem datumu rođenja

Šta vam donosi 2026. godina prema numerologiji i vašem datumu rođenja

Luftika pre 3 minuta
VIDEO Oborila Ginisov rekord: U Engleskoj okićena najviša prirodna novogodišnja jelka na svetu

VIDEO Oborila Ginisov rekord: U Engleskoj okićena najviša prirodna novogodišnja jelka na svetu

Radio 021 pre 19 minuta