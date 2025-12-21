Ruski zvaničnik kaže da razgovori o američkom mirovnom planu za Ukrajinu konstruktivno napreduju

Beta pre 1 sat

Izaslanik Kremlja rekao je da se mirovni pregovori o američkom mirovnom planu za rat u Ukrajini "konstruktivno nastavljaju", na Floridi u SAD.

Pregovori su deo višemesečnog zalaganja za mir administracije predsednika SAD Donalda Trampa, u koje su takođe uključeni sastanci sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima u Berlinu prethodne nedelje.

"Pregovori se nastavljaju konstruktivno. Počeli su ranije i nastaviće se danas i takođe i sutra", rekao je novinarima u Majamiju generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev.

Dmitrijev se sastao sa izaslanikom predsednika Trampa Stivom Vikofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, javila je ruska novinska agencija RIA novosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da će mnogo toga zavisiti od američkog stava posle razgovora sa Rusima.

Tramp je pokrenu opsežnu diplomatsku inicijativu u nastojanju da okonča rat u Ukrajini, ali su njegovi napori naišli na suprostavljene zahteve Moskve i Kijeva.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je izjavio da ostaje pri svojim maksimalističkim zahtevima u Ukrajini, dok ruske trupe polako napreduju na bojnom polju uprkos ogromnim gubicima.

Putin je u petak izrazio uverenje da će Kremlj ostvariti sve svoje vojne ciljeve u Ukrajini, ako se Kijev ne složi sa ruskim zahtevima u mirovnim pregovorima.

Lideri Evropske unije složili su se u petak da obezbede 90 milijardi evra za Ukrajinu kako bi pokrili njene vojne i ekonomske potrebe za naredne dve godine, mada nisu uspeli da prevaziđu neslaganje sa Belgijom, oko upotrebe ruskih zamrznutih finansijskih sredstva kao osnove za finansiranje Ukrajine. Umesto toga oni su se dogovorili da će pozajmiti novac na tržištu kapitala.

(Beta, 21.12.2025)

