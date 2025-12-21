Ušakov: Sastanak između predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine se ne razmatra

Jurij Ušakov, pomoćnik predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je da se mogući trilateralni sastanak između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine trenutno ne razmatra.

"Do sada niko nije ozbiljno govorio o ovoj inicijativi, i ona se ne razvija", rekao je Ušakov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti. Ušakov je izrazio uverenje da odredbe koje Evropljani i Ukrajinci pokušavaju da uključe u mirovni plan ne doprinose postizanju dugoročnog mira. "Više sam nego uveren da odredbe koje su Evropljani, zajedno sa Ukrajincima, uveli i pokušavaju da uvedu, jasno krše dokumente i potkopavaju mogućnost postizanja dugoročnog mira", rekao je