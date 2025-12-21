"Videćemo šta možemo da prihvatimo, a šta apsolutno nećemo" Oglasio se Putinov prvi čovek nakon pregovora u Majamiju: "Trampu ćemo poslati čestitku"

Blic pre 24 sata
"Videćemo šta možemo da prihvatimo, a šta apsolutno nećemo" Oglasio se Putinov prvi čovek nakon pregovora u Majamiju: "Trampu…
Rusija će proceniti šta može a šta ne može da prihvati iz signala iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nakon razgovora u Majamiju o mirovnom predlogu za Ukrajinu dostavi šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
