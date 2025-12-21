Oglasili se Rusi o mirovnom predlogu: Ušakov: Videćemo šta može biti prihvatljivo

RUSIJA će proceniti šta može a šta ne može da prihvati iz signala iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nakon razgovora u Majamiju o mirovnom predlogu za Ukrajinu dostavi šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Depositphotos - On ( Dmitrijev) će vratiti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca. I mi ćemo ovde razgovarati o svemu tome i videćemo šta može biti prihvatljivo, a šta apsolutno ne može - rekao je Ušakov za televiziju Rusija 1, prenosi RIA novosti. Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, stigao je u Majami juče, i direktno sa aerodroma
