Rusi se oglasili o mirovnom predlogu za Ukrajinu

Rusija će proceniti šta može a šta ne može da prihvati iz signala iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nakon razgovora u Majamiju o mirovnom predlogu za Ukrajinu dostavi šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"On (Dmitrijev) će vratiti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca. I mi ćemo ovde razgovarati o svemu tome i videćemo šta može biti prihvatljivo, a šta apsolutno ne može", rekao je Ušakov za televiziju Rusija 1, prenosi RIA novosti. Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, stigao je u Majami juče, i direktno sa aerodroma otišao je na razgovore o