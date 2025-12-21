Rusi se oglasili o mirovnom predlogu za Ukrajinu

Alo pre 3 sata
Rusi se oglasili o mirovnom predlogu za Ukrajinu

Rusija će proceniti šta može a šta ne može da prihvati iz signala iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nakon razgovora u Majamiju o mirovnom predlogu za Ukrajinu dostavi šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"On (Dmitrijev) će vratiti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca. I mi ćemo ovde razgovarati o svemu tome i videćemo šta može biti prihvatljivo, a šta apsolutno ne može", rekao je Ušakov za televiziju Rusija 1, prenosi RIA novosti. Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, stigao je u Majami juče, i direktno sa aerodroma otišao je na razgovore o
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Dmitrijev: Ratni huškači nisu sprečili rusko-američke pregovore

Dmitrijev: Ratni huškači nisu sprečili rusko-američke pregovore

Sputnik pre 1 sat
Kremlj: Rusija i SAD mogle bi imati mnogo obostrano korisnih projekata

Kremlj: Rusija i SAD mogle bi imati mnogo obostrano korisnih projekata

Vesti online pre 1 sat
Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Politika pre 1 sat
Rusi se oglasili o mirovnom predlogu za Ukrajinu

Rusi se oglasili o mirovnom predlogu za Ukrajinu

Telegraf pre 3 sata
Oglasili se Rusi o mirovnom predlogu: Ušakov: Videćemo šta može biti prihvatljivo

Oglasili se Rusi o mirovnom predlogu: Ušakov: Videćemo šta može biti prihvatljivo

Večernje novosti pre 3 sata
Ušakov: Predlozi Kijeva i EU o američkom planu za Ukrajinu – nekonstruktivni

Ušakov: Predlozi Kijeva i EU o američkom planu za Ukrajinu – nekonstruktivni

Sputnik pre 3 sata
Kremlj: Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Kremlj: Ne treba povezivati ukrajinsko pitanje i biznis

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaAerodromRusija

Svet, najnovije vesti »

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Danas pre 1 minut
"To nema veze s Trampom" oglasio se zamenik američkog saveznog tužioca o uklanjanju fotografija iz dosijea o Epstajnu

"To nema veze s Trampom" oglasio se zamenik američkog saveznog tužioca o uklanjanju fotografija iz dosijea o Epstajnu

Blic pre 46 minuta
"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

"Rusija mora da plati za rat" Nova dramatična poruka Zelenskog: "Ovo je istorijska nedelja za nas!"

Blic pre 0 minuta
Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gdje je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde…

Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gdje je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde SAD?

Danas pre 41 minuta
NATO je upravo objavio plan koji će Putinu zagorčati život. Stići će sa tri strane, a o njima se priča samo u tajnosti.

NATO je upravo objavio plan koji će Putinu zagorčati život. Stići će sa tri strane, a o njima se priča samo u tajnosti.

Blic pre 55 minuta