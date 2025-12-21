Đilas: „Ne može biti neutralnih – ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije“

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas poručio je da je pitanje da li ste za članstvo Srbije u Evropskoj uniji (EU), jedno od osnovnih vrednosnih, a ne političkih pitanja. „Oni koji kažu mi smo neutralni, koji kažu mi nismo ni za Rusiju ni za EU, imaju grešku u razmišljanju“, rekao je Đilas u svom podkastu „Dežurni krivac“ i dodao da Srbija ne bira između Rusije i EU, već „mi biramo između EU i izolacije“, prenela je SSP. Ukazao je na to da