Đilas: Ne može biti neutralnih – ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije

Danas pre 47 minuta  |  Beta
Đilas: Ne može biti neutralnih – ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas poručio je da je pitanje da li ste za članstvo Srbije u Evropskoj uniji (EU), jedno od osnovnih vrednosnih, a ne političkih pitanja. „Oni koji kažu mi smo neutralni, koji kažu mi nismo ni za Rusiju ni za EU, imaju grešku u razmišljanju“, rekao je Đilas u svom podkastu „Dežurni krivac“ i dodao da Srbija ne bira između Rusije i EU, već „mi biramo između EU i izolacije“, prenela je SSP. Ukazao je na to da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đilas: Ne biramo između EU i Rusije, već između EU i izolacije

Đilas: Ne biramo između EU i Rusije, već između EU i izolacije

N1 Info pre 1 sat
Đilas: „Ne može biti neutralnih – ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije“

Đilas: „Ne može biti neutralnih – ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije“

Serbian News Media pre 1 sat
Đilas: Ne može biti neutralnih - ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije

Đilas: Ne može biti neutralnih - ili si za članstvo u EU ili protiv budućnosti Srbije

Novi magazin pre 1 sat
Đilas: I ta jedna jedina zemlja, na našu žalost, zove se Srbija

Đilas: I ta jedna jedina zemlja, na našu žalost, zove se Srbija

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasEvropska UnijaSSPEURusija

Politika, najnovije vesti »

Bivši srpski policajac uhapšen na Kosovu

Bivši srpski policajac uhapšen na Kosovu

Vreme pre 27 minuta
SKOJ sutra organizuje skup u Beogradu: Podrška Venecueli i Maduru, protiv imperijalizma

SKOJ sutra organizuje skup u Beogradu: Podrška Venecueli i Maduru, protiv imperijalizma

Danas pre 12 minuta
Đilas: Ne biramo između EU i Rusije, već između EU i izolacije

Đilas: Ne biramo između EU i Rusije, već između EU i izolacije

N1 Info pre 1 sat
Đurić: Prostor za manevrisanje se suzio, sve se češće očekuje jasno svrstavanje

Đurić: Prostor za manevrisanje se suzio, sve se češće očekuje jasno svrstavanje

Nedeljnik pre 1 sat
Đurić: Prostor za manevrisanje se suzio, sve se češće očekuje jasno svrstavanje

Đurić: Prostor za manevrisanje se suzio, sve se češće očekuje jasno svrstavanje

Nova pre 42 minuta