Gužva na auto-putu kod Velike Plane, kolone vozila duge više desetina kilometara

Zbog radova na auto-putu prema Nišu kod Velike Plane i povećanog intenziteta saobraćaja stvaraju se velike gužve.

Kolone vozila duge su nekoliko desetina kilometara. Kako javlja reporter RTS-a, zastoj u saobraćaju počinje od skretanja za Smederevo, a za prelazak pedesetak kilometara potrebno je oko dva sata. Povećan je i intenzitet saobraćaja zbog Svetog Nikole i predstojeće proslave Božića po gregorijanskom kalendaru. Iz „Puteva Srbije“ navode da se do 25. decembra obavljaju radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko Jasenice između petlje Požarevac i petlje Velika Plana.