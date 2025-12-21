Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Saobraćaj se odvija usporeno zbog trenutne situacije Vozači se mole za strpljenje dok radovi traju Na auto-putu ka Beogradu, kod Krnjeva, zabeležene su velike gužve zbog radova.

Saobraćaj se odvija usporeno zbog trenutne situacije, ali i povećanog intenziteta, a vozači se mole za strpljenje. U pravcu ka Beogradu, kod Krnjeva, formirale su se kolone koje se, prema procenama, protežu na više od pet kilometara. Na društvenim mrežama pojedini korisnici navode da je gužva večeras čak i veća nego prethodnih dana. Podsetimo, zbog izvođenja radova, juče su se na auto-putu ka Nišu, kod Velike Plane, u kasnim popodnevnim satima takođe formirale