Totalni kolaps na autoputu! Reka automobila bukvalno stoji kod Krnjeva, kolone duge čak pet kilometara, ovo je alternativa

Blic pre 7 sati
Saobraćaj se odvija usporeno zbog trenutne situacije Vozači se mole za strpljenje dok radovi traju Na auto-putu ka Beogradu, kod Krnjeva, zabeležene su velike gužve zbog radova.

Saobraćaj se odvija usporeno zbog trenutne situacije, ali i povećanog intenziteta, a vozači se mole za strpljenje. U pravcu ka Beogradu, kod Krnjeva, formirale su se kolone koje se, prema procenama, protežu na više od pet kilometara. Na društvenim mrežama pojedini korisnici navode da je gužva večeras čak i veća nego prethodnih dana. Podsetimo, zbog izvođenja radova, juče su se na auto-putu ka Nišu, kod Velike Plane, u kasnim popodnevnim satima takođe formirale
