Vremeplov: Umro Đovani Bokačo

NOVI SAD - Na današnji dan 1375. godine umro je italijanski pisac Đovani Bokačo, autor zbirke od 100 novela "Dekameron", remek dela italijanske proze. Na to delo, u osnovi antiklerikalno, oslanjali su se kasnije Molijer, Šekspir, pa i Držić. Napisao je i niz književnih dela u duhu tradicije srednjevekovnog viteškog romana i više mitološko-alegorijskih radova, poput "Filostrato", "Filokolo", "Fiametasa", "Tezeida", "Ljubavnih vizija". Napisao je i "Danteov život".

Danas je nedelja, 21. decembar, 355. dan 2025. Do kraja godine ima 10 dana. 1118 - Rođen je kenterberijski nadbiskup Tomas Beket, koji je 1170. pogubljen zbog protivljenja politici engleskog kralja Henrija II. Prethodno je bio blizak kraljev prijatelj i njegov kancelar do izbora za nadbiskupa 1162. Protiveći se ograničavanju crkvene vlasti, posebno sudske, 1164. je emigrirao u Francusku. Po povratku odbija da položi zakletvu na kraljeva "Klarendonska pravila" o