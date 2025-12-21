Vremeplov: Umro Đovani Bokačo

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Đovani Bokačo

NOVI SAD - Na današnji dan 1375. godine umro je italijanski pisac Đovani Bokačo, autor zbirke od 100 novela "Dekameron", remek dela italijanske proze. Na to delo, u osnovi antiklerikalno, oslanjali su se kasnije Molijer, Šekspir, pa i Držić. Napisao je i niz književnih dela u duhu tradicije srednjevekovnog viteškog romana i više mitološko-alegorijskih radova, poput "Filostrato", "Filokolo", "Fiametasa", "Tezeida", "Ljubavnih vizija". Napisao je i "Danteov život".

Danas je nedelja, 21. decembar, 355. dan 2025. Do kraja godine ima 10 dana.
