Na današnji dan, 21. decembar

Šabačke novosti pre 30 minuta
Na današnji dan, 21. decembar
Na današnji dan dogodilo se: 1118. Rođen je Tomas Beket (Thomas Becket), kenterberijski nadbiskup od 1162. Zbog protivljenja nameri kralja Henrija II (Henry) da ograniči vlast crkve, kraljeve pristalice ubile su ga 1170. u Kenterberijskoj katedrali. Papa Aleksandar III proglasio ga je 1173. svecem, a kralj je bio prisiljen da povuče „Klarendonske konstitucije“ o odnosima crkve i države. 1375. Umro je italijanski pisac Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio), autor
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 21. decembar

Na današnji dan, 21. decembar

N1 Info pre 25 minuta
Na današnji dan: Rođen Staljin, potpisan zakon o konstituisanju Irske Republike

Na današnji dan: Rođen Staljin, potpisan zakon o konstituisanju Irske Republike

Radio 021 pre 20 minuta
Vremeplov: Umro Đovani Bokačo

Vremeplov: Umro Đovani Bokačo

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 21. decembar

Na današnji dan, 21. decembar

N1 Info pre 25 minuta
Magla u Kragujevcu

Magla u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 15 minuta
Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest

Blic pre 25 minuta
Poznato devet od deset imena članova specijalne misije Evropskog parlamenta koja stiže u Srbiju

Poznato devet od deset imena članova specijalne misije Evropskog parlamenta koja stiže u Srbiju

Radio 021 pre 10 minuta
"Ili oni ili mi": Danas veliki studentski skup u Novom Pazaru, trajaće 12 sati

"Ili oni ili mi": Danas veliki studentski skup u Novom Pazaru, trajaće 12 sati

Radio 021 pre 20 minuta