Na današnji dan, 21. decembar

Na današnji dan, dogodilo se: 1118. Rođen je Tomas Beket (Thomas Becket), kenterberijski nadbiskup od 1162. Zbog protivljenja nameri kralja Henrija II (Henry) da ograniči vlast crkve, kraljeve pristalice ubile su ga 1170. u Kenterberijskoj katedrali. Papa Aleksandar III proglasio ga je 1173. svecem, a kralj je bio prisiljen da povuče "Klarendonske konstitucije" o odnosima crkve i države. 1375. Umro je italijanski pisac Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio), autor