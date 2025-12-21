RAT U UKRAJINI Evakuacija civila iz pograničnih oblasti Sumskog regiona nakon napada ruskih trupa

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
RAT U UKRAJINI Evakuacija civila iz pograničnih oblasti Sumskog regiona nakon napada ruskih trupa
Rat u Ukrajini traje 1.397 dana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile direktne pregovore u kojima bi učestvovali američki, ruski i ukrajinski pregovarači, sa mogućim učešćem i evropskih država. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio je, komentarišući uvođenje sankcija zapadnih zemalja protiv Rusije, da "za svaku akciju postoji reakcija". Za to vreme, na terenu su nastavljeni udari. Video
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Pregovori Rusije i SAD u Majamiju

UKRAJINSKA KRIZA: Pregovori Rusije i SAD u Majamiju

RTV pre 26 minuta
Uživo Rusi upali; Naređena hitna evakuacija; Ukrajinci se predali

Uživo Rusi upali; Naređena hitna evakuacija; Ukrajinci se predali

B92 pre 1 sat
Pretnja iz vrha Rusije: Platiće za svaki svoj potez

Pretnja iz vrha Rusije: Platiće za svaki svoj potez

B92 pre 1 sat
Pogranične oblasti Sumskog regiona pod ruskim napadom: Evakuacija civila u toku

Pogranične oblasti Sumskog regiona pod ruskim napadom: Evakuacija civila u toku

Telegraf pre 1 sat
"Za svaku akciju postoji REAKCIJA": Lavrov poslao OŠTRU PORUKU zbog sankcija Rusiji

"Za svaku akciju postoji REAKCIJA": Lavrov poslao OŠTRU PORUKU zbog sankcija Rusiji

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaSergej LavrovRusijaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

RTS pre 1 minut
Železnički saobraćaj u Štutgartu nastavljen nakon evakuacije zbog sumnjivog prtljaga

Železnički saobraćaj u Štutgartu nastavljen nakon evakuacije zbog sumnjivog prtljaga

Euronews pre 1 minut
U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom

U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom

N1 Info pre 26 minuta
Amerika zaplenila još jedan naftni tanker Venecuele

Amerika zaplenila još jedan naftni tanker Venecuele

BBC News pre 31 minuta
FOTO: Novogodišnja jelka postavljena pod vodom u Ohridskom jezeru

FOTO: Novogodišnja jelka postavljena pod vodom u Ohridskom jezeru

Radio 021 pre 26 minuta