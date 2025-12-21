RAT U UKRAJINI Evakuacija civila iz pograničnih oblasti Sumskog regiona nakon napada ruskih trupa

Rat u Ukrajini traje 1.397 dana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile direktne pregovore u kojima bi učestvovali američki, ruski i ukrajinski pregovarači, sa mogućim učešćem i evropskih država. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio je, komentarišući uvođenje sankcija zapadnih zemalja protiv Rusije, da "za svaku akciju postoji reakcija". Za to vreme, na terenu su nastavljeni udari. Video