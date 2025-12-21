Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da vodi dijalog sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„On je rekao da je spreman da razgovara sa Putinom. Ovde je veoma važno podsetiti se onoga što je predsednik rekao tokom direktne linije. On je izrazio spremnost za dijalog i sa Makronom. Dakle, ukoliko postoji obostrana politička volja, to se može samo pozitivno oceniti“, naveo je Peskov. Francuski predsednik Emanuel Makron je u petak izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Peskov je dodao da eventualni kontakti
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vojska Ukrajine: Rusi probili granicu u Sumskoj oblasti i odveli civile; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Vojska Ukrajine: Rusi probili granicu u Sumskoj oblasti i odveli civile; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

RTS pre 1 minut
Da li je Rusija zaista spremna na kraj rata? Zelenski sumnja posle konsultacija sa Norveškom

Da li je Rusija zaista spremna na kraj rata? Zelenski sumnja posle konsultacija sa Norveškom

Telegraf pre 31 minuta
Putin spreman da razgovara sa Makronom, ali ima jedan uslov

Putin spreman da razgovara sa Makronom, ali ima jedan uslov

Nova pre 1 sat
Zelenski s norveškim premijerom o podršci Ukrajini

Zelenski s norveškim premijerom o podršci Ukrajini

Politika pre 1 sat
Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Alo pre 2 sata
Putin spreman da razgovara sa Makronom, ali pod uslovom

Putin spreman da razgovara sa Makronom, ali pod uslovom

Danas pre 2 sata
Putin je spreman. Ipak, ovo je crvena linija

Putin je spreman. Ipak, ovo je crvena linija

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaEmanuel MakronSputnik VFrancuskavestisvet

Svet, najnovije vesti »

Potera u Jonahesburgu za napadačima koji su ubili devet osoba: Stigli u dva vozila i pucali na goste kafane

Potera u Jonahesburgu za napadačima koji su ubili devet osoba: Stigli u dva vozila i pucali na goste kafane

Danas pre 1 minut
(VIDEO) „Šamar društvu“: Kako je jedna fotografija sa autoritarnim liderom izazvala nove proteste u Gruziji

(VIDEO) „Šamar društvu“: Kako je jedna fotografija sa autoritarnim liderom izazvala nove proteste u Gruziji

Danas pre 7 minuta
Preokret u Evropi: Makron želi dijalog sa Putinom

Preokret u Evropi: Makron želi dijalog sa Putinom

Sputnik pre 6 minuta
Američki kongresmen: Neću podržati izdvajanje ni jednog dolara za Ukrajinu

Američki kongresmen: Neću podržati izdvajanje ni jednog dolara za Ukrajinu

Sputnik pre 6 minuta
Pregovori o Ukrajini u Majamiju: Dmitrijev otkrio prve detalje, oglasio se Rubio: "Najkomplikovanija pitanja su uvek poslednja"

Pregovori o Ukrajini u Majamiju: Dmitrijev otkrio prve detalje, oglasio se Rubio: "Najkomplikovanija pitanja su uvek poslednja"

Blic pre 27 minuta