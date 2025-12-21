Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da vodi dijalog sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„On je rekao da je spreman da razgovara sa Putinom. Ovde je veoma važno podsetiti se onoga što je predsednik rekao tokom direktne linije. On je izrazio spremnost za dijalog i sa Makronom. Dakle, ukoliko postoji obostrana politička volja, to se može samo pozitivno oceniti“, naveo je Peskov. Francuski predsednik Emanuel Makron je u petak izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Peskov je dodao da eventualni kontakti