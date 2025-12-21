Šta kaže nauka – zašto volimo pse

Getty Images Veruje se da su psi prve životinje koje su ljudi pripitomili Možda je teško poverovati, ali svi psi, pa čak i čivave, potiču od vukova.

Njihovi drevni preci odavno su izumrli, a najbliži živi srodnik današnjem psu jeste sivi vuk – moćni grabljivac koji i danas luta divljinom. Ali kada tačno su vukovi počeli da žive blizu nas, i zbog čega toliko mnogo ljudi širom sveta obožava pse? Kako smo stigli do današnjih pasa? Veruje se da su psi prve životinje koje je čovek pripitomio. Istraživanje DNK drevnih pasa sprovedeno 2017. godine otkrilo je da su se najverovatnije razvili od vukova na samo jednom