Nedeljni horoskop: Devici preti kolaps s novcem, Jarac upoznaje nekog veoma važnog, a vi?

Nedeljni horoskop od 22. do 28. decembra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 22. do 28. decembra 2025. godine kaže da vas na poslu očekuje priznavanje truda i mogući važni predlozi.

Preuzimate odgovornost i energiju upotrebljavate za konkretne rezultate. Sredinom nedelje fokus prelazi na zdravlje i rutinu, mala prilagođavanja u ishrani i vežbanju donose više snage. U ljubavi pazite na ton, partner bi mogao pogrešno da protumači vašu direktnost. Za vikend ćete priliku da rešite stari kućni problem. Finansije su stabilne, ali čuvajte se neočekivanih troškova na tehniku. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak. Razmišljanja o dugoročnim