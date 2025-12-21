Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

N1 Info pre 41 minuta  |  Beta
Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da će Srbija slati ljude u tu zemlju kako bi se edukovali za primenu nuklearne energije, navodeći da u Srbiji, sem u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", nema dovoljno ljudi obrazovanih za tu oblast. "To je svakako budućnost, jer bez doga nećemo imati dovoljno električne energije. Mnogo toga sam danas naučio od predsednika Pelegrinija kako to u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Nova pre 11 minuta
Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

RTV pre 31 minuta
"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

Blic pre 36 minuta
Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Nedeljnik pre 30 minuta
Vučić o Slovačkoj: Podrška u borbi za Kosmet

Vučić o Slovačkoj: Podrška u borbi za Kosmet

Pravda pre 46 minuta
Vučić: Dogovoren nastavak energetske i vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom

Vučić: Dogovoren nastavak energetske i vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji…

Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji privredni partner u regionu

Danas pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVinča

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Vučić: Srbija nema znanje za nuklearke, ljude ćemo slati u Slovačku da se edukuju

Nova pre 11 minuta
Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

Vučić: Srbija će slati ljude u Slovačku da se edukuju za primenu nuklearne energije

N1 Info pre 41 minuta
Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

Vučić: Incident u Bačkom Petrovcu nije imao nikakve veze sa srpsko-slovačkim odnosima

RTV pre 31 minuta
"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

"Male zemlje oko nas korišćene za obuzdavanje Srbije" Vučić o klasteru 3: "Tražila se politička poslušnost"

Blic pre 36 minuta
Vučić: Dogovoren nastavak energetske i vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom

Vučić: Dogovoren nastavak energetske i vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom

Sputnik pre 1 sat