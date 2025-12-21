U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom FOTO

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Beta
U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom FOTO

Ronioci Ronilačkog centra "Amfora" postavili su novogodišnju jelku pod vodom u "Zalivu kostiju" na Ohridskom jezeru, simbolično obeležavajući predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

Kako je objavljeno na fejsbuk stranci tog ronilačkog kluba, novogodišnja jelka pod vodom, sa tradicijom dužom od 20 godina, postvljena je u saradnji sa Udruženjem za retke bolesti i uz podršku volontera Crvenog krsta iz Ohrida. Ističe se da je ta praznična akcija posvećena deci sa retkim bolestima, „malim herojima koji nas svakodnevno uče snazi, nadi i ljubavi“. „Neka praznični duh dopre do svakog srca i donese zdravlje, toplinu i podršku tamo gde je
