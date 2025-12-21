Podvodna jelka u Ohridskom jezeru: Praznična tradicija koja traje više od 20 godina za decu heroje

Novogodišnja jelka postavljena je ispod vode u Ohridskom jezeru, u blizini muzeja na vodi "Zaliv kostiju", čime je simbolično obeležen početak novogodišnjih i božićnih praznika, a organizatori ističu da je praznična akcija posvećena deci oboleloj od retkih bolesti.

Reč je o tradiciji koja traje više od 20 godina, a jelku su ove godine postavili ronioci ronilačkog centra "Amfora", u saradnji sa Udruženjem za retke bolesti, uz podršku volontera Crvenog krsta iz Ohrida, navodi portal Nova Makedonija. - Ova inicijativa je posvećena deci sa retkim bolestima, malim herojima koji nas svakodnevno uče snazi, nadi i ljubavi. Neka praznični duh dopre do svakog srca i donese zdravlje, toplinu i podršku tamo gde je najpotrebnije -