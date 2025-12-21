Dejan Stanković se zvanično vraća u Zvezdu, promocija sutra u 15 sati

Politika pre 58 minuta
Dejan Stanković se zvanično vraća u Zvezdu, promocija sutra u 15 sati

Baš kao i u prvom mandatu Stanković na mestu trenera menja Vladana Milojevića

Dejan Stanković se zvanično vraća na klupu FK Crvena zvezde, a zvanična promocija održaće se sutra od 15 sati na stadionu „Rajko Mitić”. Baš kao i u prvom mandatu Stanković na mestu trenera menja Vladana Milojevića, prenosi Tanjug. Nekadašnji kapiten crveno-belih imaće zadatak da u drugom delu sezone odbrani titulu i ostvari plasman u nokaut fazu Lige Evrope.
