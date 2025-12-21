Marko Đurić: Punopravno i ravnopravno članstvo u EU ostaje spoljnopolitički prioritet Srbije

Marko Đurić: Punopravno i ravnopravno članstvo u EU ostaje spoljnopolitički prioritet Srbije

Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je da ključni stubovi sprske spoljne politike ostaju jasni i nepromenjeni: evropske integracije kao strateški cilj, vojna neutralnost kao osnov bezbednosne politike i mulitivektorski pristup koji omogućava saradnju sa različitim globalnim akterima, uz očuvanje sopstenih interesa.

"Najveći izazov predstavlja činjenica da se svet ubrzano pomera od jednopolarne ka multipolarnoj strukturi. Prostor za manevrisanje se suzio, a od država se sve češće očekuje jasno i isključivo svrstavanje. Srbija, međutim, nastoji da gradi odnose pragmatično i racionalno - tamo gde postoji podudarnost interesa, uz jasno definisane crvene linije u pitanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i bezbednosti", rekao je Đurić, u intervjuu za list Politika. On je
