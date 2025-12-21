Studija: Deca koja veruju u Deda Mraza nisu i poslušnija

Radio 021 pre 20 minuta  |  Beta
Studija: Deca koja veruju u Deda Mraza nisu i poslušnija

Verovanje u Deda Mraza ne pretvara decu u šarmantna, velikodušna mala bića, zaključak je studije koju je sproveo britanski tim.

"Da li verovanje u Deda Mraza utiče na ponašanje dece? Da li ih ovo verovanje čini ljubaznijim i manje neposlušnim", pitao se psiholog Rohan Kapitani pre nekoliko godina. Da bi to saznali, on i njegove kolege sa Univerziteta Darem u Velikoj Britaniji intervjuisali su roditelje oko 400 dece, uzrasta od četiri do devet godina, pre božićnih praznika 2019, 2021. i 2022. godine. Rezultati njihove studije, dostupni na platformi Open Source Forum (OSF), razočaravajući
