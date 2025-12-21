VIDEO Oborila Ginisov rekord: U Engleskoj okićena najviša prirodna novogodišnja jelka na svetu

Džinovska sekvoja na severoistoku Engleske proglašena je za najvišu prirodnu novogodišnju jelku na svetu, nakon što je ispunila kriterijume Ginisove knjige rekorda.

To su saopštili upravnici imanja Kragsajd, gde se drvo nalazi. Drvo, visoko 44,8 metara, okićeno je uz pomoć dizalice sa kranom od 51 metra, a za dekoraciju je korišćeno 1.320 raznobojnih LED sijalica povezanih sa više od 800 metara kabla, dve velike ukrasne mašne i tri punjive baterije, piše Vašington post. Uprava imanja navodi da je poseban izazov bilo ukrašavanje drveta, uz strogu brigu o njegovom očuvanju. "Zdravlje drveta bilo nam je apsolutni prioritet. Nismo