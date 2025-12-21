Zbog lošeg vremena vozilo proklizalo, povređen vozač

Rešetka pre 3 sata
Zbog lošeg vremena vozilo proklizalo, povređen vozač

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Donja Trnava kod Prokuplja povređen je muškarac, potvrđeno je našem portalu.

Do nezgode je došlo zbog loših vremenskih uslova, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, koje je proklizalo na kolovozu. Tom prilikom muškarac koji je upravljao automobilom zadobio je povrede glave i kolena. Povređenom vozaču ukazana je prva pomoć na licu mesta od strane ekipe Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje, nakon čega je transportovan u Opštu bolnicu Prokuplje radi daljeg lečenja i dijagnostike. B.Roganović
Prokuplje

