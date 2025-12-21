Protest studenata u Novom Pazaru, traže uvođenje prinudne uprave na DUNP-u

Novopazarski studenti u blokadi organizovali su protest u tom gradu pod sloganom "Ili oni ili mi". Studenti su, kako kažu, organizovali protest jer još nije ispunjen njihov zahtev za prinudnom upravom na DUNP. Kako navode, više od 200 studenata Univerziteta izgubilo je status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gde je u 11.52 održano 16+2 minuta tišine. Odata je pošta za 16 stradalih u Novom Sadu nakon pada nadstrešnice, njihovom sugrađaninu Ernadu Bakanu, koji je stradao u Beogradu, kao i koleginici sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja je pre dva dana preminula nakon pada sa terase u Studentskom gradu. Posle odavanje pošte, građani su blokirali delove centra grada, kao i magistralu. Glavni program