Protest studenata u Novom Pazaru, traže uvođenje prinudne uprave na DUNP-u

RTS pre 43 minuta
Protest studenata u Novom Pazaru, traže uvođenje prinudne uprave na DUNP-u

Novopazarski studenti u blokadi organizovali su protest u tom gradu pod sloganom "Ili oni ili mi". Studenti su, kako kažu, organizovali protest jer još nije ispunjen njihov zahtev za prinudnom upravom na DUNP. Kako navode, više od 200 studenata Univerziteta izgubilo je status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gde je u 11.52 održano 16+2 minuta tišine. Odata je pošta za 16 stradalih u Novom Sadu nakon pada nadstrešnice, njihovom sugrađaninu Ernadu Bakanu, koji je stradao u Beogradu, kao i koleginici sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja je pre dva dana preminula nakon pada sa terase u Studentskom gradu. Posle odavanje pošte, građani su blokirali delove centra grada, kao i magistralu. Glavni program
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Šajkača, kefija i fes u Pazaru: "Studenti i slobodni profesori DUNP postali simbol borbe protiv nepravde"

(BLOG) Šajkača, kefija i fes u Pazaru: "Studenti i slobodni profesori DUNP postali simbol borbe protiv nepravde"

N1 Info pre 8 minuta
Student DUNP-a: Pokušaćemo da ostvarimo dijalog sa novoizabranom rekotorkom

Student DUNP-a: Pokušaćemo da ostvarimo dijalog sa novoizabranom rekotorkom

N1 Info pre 8 minuta
Završen skup “Ili oni, ili mi”, poruka govornika – sačuvati DUNP

Završen skup “Ili oni, ili mi”, poruka govornika – sačuvati DUNP

Radio sto plus pre 13 minuta
Student poručio u Novom Pazaru: DUNP je kolevka znanja koja se ne sme ugasiti, odlučićemo o ultimatumu posle razgovora sa…

Student poručio u Novom Pazaru: DUNP je kolevka znanja koja se ne sme ugasiti, odlučićemo o ultimatumu posle razgovora sa novom dekankom

Nova pre 28 minuta
(BLOG) „Ili oni ili mi“ protest u Novom Pazaru: Završeni govori, verbalno napadnut Fahrudin Kladničanin direktor Akademske…

(BLOG) „Ili oni ili mi“ protest u Novom Pazaru: Završeni govori, verbalno napadnut Fahrudin Kladničanin direktor Akademske inicijative Forum 10 (VIDEO, FOTO)

Danas pre 8 minuta
BLOG UŽIVO Završen protest u Novom Pazaru, studenti pokazali da „u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi“…

BLOG UŽIVO Završen protest u Novom Pazaru, studenti pokazali da „u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi“

Nova pre 8 minuta
Profesor Ganić: "Svetlo borbe“ upaljeno na DUNP

Profesor Ganić: "Svetlo borbe“ upaljeno na DUNP

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Brižit Bardo je bila tekstonski poremećaj

Brižit Bardo je bila tekstonski poremećaj

Danas pre 3 minuta
Protest studenata u blokadi „Ili oni ili mi“ u Novom Pazaru kroz fotografije

Protest studenata u blokadi „Ili oni ili mi“ u Novom Pazaru kroz fotografije

Danas pre 1 sat
Profesor Cvetičanin: Studenti pokazali da u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi

Profesor Cvetičanin: Studenti pokazali da u Srbiji nema većina i manjina, nego samo ljudi i neljudi

Danas pre 58 minuta
Miloš Pavlović (FDU) u Novom Pazaru: Studenti pokazali kojim putem Srbija treba da ide

Miloš Pavlović (FDU) u Novom Pazaru: Studenti pokazali kojim putem Srbija treba da ide

Danas pre 1 sat
Rojters o protestu u Novom Pazaru: Srpski studenti protestuju protiv pritiska na univerzitet

Rojters o protestu u Novom Pazaru: Srpski studenti protestuju protiv pritiska na univerzitet

Danas pre 53 minuta